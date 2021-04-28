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Темная сторона антироссийской риторики: в центре Киева впервые прошел марш в честь дивизии СС «Галичина»

Алексей Курильченко
Игорь Балдин
22:44 28.04.2021
На Украине продолжают набирать обороты акции в честь присягнувших на верность Гитлеру в Великой отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Стрингер РИА Новости
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На улицах Киева портреты Бандеры и плакаты с золотыми львами. Это герб запрещенной по дивизии СС «Галичина»*. Той самой, что во время Великой Отечественной совершала массовые убийства мирных граждан на территории Украины, Белоруссии, Польши. Рядом - символика добровольческих батальонов - они воюют против ополченцев в Донбассе. В колонах неонацистов сотни людей. Ведь в современной историографии Украины тех, кто переходил на сторону фашистов, представляют не как предателей, а как героев, борцов за независимость страны.

Справедливости ради, де-юре шествия в память дивизии СС «Галичина» запрещены - верховный суд Украины, так же, как и когда-то Нюрнбергский трибунал, признал ее фашистской организацией. Но что по факту? Полиция никого не задерживает. А в рядах местных силовиков немало тех, кто симпатизирует неонацистам. В коридорах власти тоже. Этот голос в Раде был криком вопиющего в пустыне.

«Сегодня 28 апреля в Киеве, в столице нашей Украины, проходит марш фанатов эсэсовской дивизии Галичина, 14-й дивизии Ваффен СС. Ваши отцы и деды отдавали свои жизни для победы над Третьим Рейхом. Передо мной стоят люди, чьи деды были в Бухенвальде. Скажите мне, как такое возможно?», - возмущается депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский.

1943 год. Львов. Очередные добровольцы с западной Украины присягают на верность Гитлеру. Это новобранцы «Галичины» - подразделения СС. Им, славянам - по мнению нацистов, людям низшей расы - дают самую грязную работу: зачистки территорий, массовые расстрелы, убийства мирных граждан. Они участвовали в Волынской резне, стерли с лица земли польское село Гута Пеняцкая, на их руках кровь тысяч беззащитных людей - стариков, детей и женщин. Но столкнувшись с Красной армией в 1944 году, под Бродами, в первом бою они были разгромлены и бежали.

«Эта организация СС была признана преступной, в том числе члены дивизии «Галичина», осуждены Нюрнбергским трибуналом. Первое, что хотелось бы отметить - они принимали присягу лично Гитлеру. До 44-го года дивизия участвовала прежде всего в карательных операциях: уничтожении мирных жителей, военнопленных, расстрелах», - рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Большинство предателей в СС шли не по идейным соображениям. Это подтверждают документы, что сегодня рассекретила СБУ. Здесь зарплатные ведомости бойцов дивизии «Галичина». Зарплату получали в рейхсмарках. По тем временам неплохую.

В Киеве не первый год раскручивают миф, что дивизия «Галичина», вместе с другими украинскими сторонниками нацизма, якобы боролись за независимость Украины, освобождали ее и от фашистов, и от коммунистов. Об этом пишут в учебниках, говорят в СМИ. На рок-фестивале под Львовом даже воспевают молодчиков с золотыми львами на рукавах.

Растущая популярность неонацистских организаций - это обратная сторона борьбы с наследием СССР и антироссийской риторики. Вся советская символика на Украине под запретом. Нацистская тоже. Но и что из того? Кто там запрещает профашистские марши?

«И попробовали бы они по такому же информационному поводу выйти, например, в Берлине. Там бы их быстренько законопатили, потому что там очень серьезно относятся к вопросам пропаганды нацизма», - считает украинский политолог Александр Семченко

Как в 1943 году бойцы СС «Галичина», так и их последователи в 2021, четко дают понять - главный противник на востоке. Один за другим на митинге звучат антироссийские лозунги. И только неодобрительные возгласы, что доносятся с обочины, дают надежду.

*Дивизия СС «Галичина» - запрещена в РФ

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