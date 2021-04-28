Депутата-живодера исключили из «Единой России»
Депутата Дениса Хахалова исключили из партии «Единая Россия» из-за жесткого убийства волков во время охоты.
© Фото: denishahalov Instagram
Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, переехавший живого волка на снегоходе во время охоты, исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе политической партии.
«Депутат-живодер исключен из "Единой России"», - говорится в сообщении.
Ранее Глава Комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что негативно оценил то, что было запечатлено на громком видео, подчеркнув, что этим Хахалов дискредитировал всю политическую партию, к которой принадлежит.
В феврале Хахалов вместе с местным егерем Ермаком Сулеймановым и еще несколькими неустановленными личностями сняли ролик, в котором видно, что они переезжают одного из волков снегоходом и тычут в него ружьем.