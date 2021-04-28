Депутата-живодера исключили из «Единой России»

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, переехавший живого волка на снегоходе во время охоты, исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе политической партии.

«Депутат-живодер исключен из "Единой России"», - говорится в сообщении.

Ранее Глава Комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что негативно оценил то, что было запечатлено на громком видео, подчеркнув, что этим Хахалов дискредитировал всю политическую партию, к которой принадлежит.

В феврале Хахалов вместе с местным егерем Ермаком Сулеймановым и еще несколькими неустановленными личностями сняли ролик, в котором видно, что они переезжают одного из волков снегоходом и тычут в него ружьем.