В Ноябрьске загорелся пассажирский автобус
В городе Ноябрьск загорелся автобус, пассажиры эвакуировались.
© Фото: МЧС РФ
В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся пассажирский автобус, пассажирам удалось эвакуироваться, пострадавших нет. На данный момент возгорание ликвидировано.
«По имеющимся данным, в городе Ноябрьске 28 апреля в дневное время произошло возгорание пассажирского рейсового автобуса. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован», - говорится в сообщении регионального СУ СК.
По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.