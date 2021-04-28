Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Забытый астронавт»: умер участник исторической миссии на Луну Майкл Коллинс

Алексей Курильченко
19:48 28.04.2021
Астронавт Майкл Коллинс, участник лунной миссии, скончался в возрасте 90 лет.
«Забытый астронавт»: умер участник исторической миссии на Луну Майкл Коллинс
© Фото: Consolidated Nasa Nasa_vbia_cnp Globallookpress
Читайте нас на:

Астронавт Майкл Коллинс, участник американской космической миссии на Луну, скончался в возрасте 90 лет. В отличие от других участников экспедиции - Нила Армстронга и Базза Олдрина - Коллинс так и не ступил на поверхность спутника Земли. Из-за этого его часто называли «забытым астронавтом». Последние годы жизни Коллинс боролся с раком.

«Последние дни жизни он спокойно провел со своей семьей. Майк всегда принимал испытания судьбы с честью и достоинством. И это, последнее испытание, он встретил точно также», - говорится в заявлении родственников астронавта в Twitter.

В ходе лунной миссии Коллинс находился в модуле на орбите Луны, в то время как Армстронг совершил первый шаг на поверхность спутника. В задачи Майкла входило поддержание связи с центром управления «Хьюстон».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:16 В стране и мире
Видео
Самолет МЧС РФ с гумпомощью вылетел в Индию
16:30 В стране и мире
Кремль: выпуск «Спутника V» в Индии планируется начать в мае
14:38 В стране и мире
Видео
Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине
15:00 В стране и мире
Видео
«Полностью разделяю негодование»: глава Комитета ГД пообещал исключить депутата-живодера Хахалова из рядов «Единой России»
12:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с пропавшим ранее в Красноярске восьмилетним мальчиком
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.