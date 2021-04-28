«Забытый астронавт»: умер участник исторической миссии на Луну Майкл Коллинс

Астронавт Майкл Коллинс, участник американской космической миссии на Луну, скончался в возрасте 90 лет. В отличие от других участников экспедиции - Нила Армстронга и Базза Олдрина - Коллинс так и не ступил на поверхность спутника Земли. Из-за этого его часто называли «забытым астронавтом». Последние годы жизни Коллинс боролся с раком.

«Последние дни жизни он спокойно провел со своей семьей. Майк всегда принимал испытания судьбы с честью и достоинством. И это, последнее испытание, он встретил точно также», - говорится в заявлении родственников астронавта в Twitter.

В ходе лунной миссии Коллинс находился в модуле на орбите Луны, в то время как Армстронг совершил первый шаг на поверхность спутника. В задачи Майкла входило поддержание связи с центром управления «Хьюстон».