Танки КВ: тяжелый аргумент страны Советов

КВ тут же вызвали у немцев проблемы – пробить их стандартной пехотной противотанковой 37-мм пушкой было нельзя ни спереди, ни сзади. Поэтому лето 1941-го пестрит эпизодами, когда КВ громили немецкие танки и давили гусеницами орудия ПТО.
Абсолютного оружия не существует. Большая индустриальная война – это практически всегда общевойсковой бой, где результат достигается только во взаимодействии родов войск друг с другом. Но быть очень сильным козырем отдельный образец все-таки может. Имелся такой козырь у Красной армии и в 1941 году – в тяжелый момент советские войска опирались на тяжелые танки.
Эхо Испанской войны
Танки серии КВ – «Климент Ворошилов» – могли бы появиться со значительным запозданием, если бы не участие Советского Союза в гражданской войне в Испании. Именно там стало понятно: скорострельная противотанковая артиллерия калибра 37 миллиметров распространилась настолько, что продавить оборону танками Т-26 и БТ уже практически невозможно.
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