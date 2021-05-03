Вопросы истории История Победы Танки КВ: тяжелый аргумент страны Советов Тимур Шерзад КВ тут же вызвали у немцев проблемы – пробить их стандартной пехотной противотанковой 37-мм пушкой было нельзя ни спереди, ни сзади. Поэтому лето 1941-го пестрит эпизодами, когда КВ громили немецкие танки и давили гусеницами орудия ПТО. © Фото: Alan Wilson, Wikimedia Танк КВ-1С в парке "Патриот" Читайте нас на: Абсолютного оружия не существует. Большая индустриальная война – это практически всегда общевойсковой бой, где результат достигается только во взаимодействии родов войск друг с другом. Но быть очень сильным козырем отдельный образец все-таки может. Имелся такой козырь у Красной армии и в 1941 году – в тяжелый момент советские войска опирались на тяжелые танки. Эхо Испанской войны Танки серии КВ – «Климент Ворошилов» – могли бы появиться со значительным запозданием, если бы не участие Советского Союза в гражданской войне в Испании. Именно там стало понятно: скорострельная противотанковая артиллерия калибра 37 миллиметров распространилась настолько, что продавить оборону танками Т-26 и БТ уже практически невозможно. Танки КВ-1С Устарели не только легкие танки. Под вопрос встала целесообразность использования и трехбашенных средних Т-28 вместе с тяжелыми пятибашенными Т-35. Лобовую броню им еще можно было нарастить, но запасов для дальнейшей модернизации уже не хватало. Новый вес уменьшал скорость, понижал надежность механизмов. Стало ясно – армии нужны принципиально новые танки. К черту многобашенность Когда в 1939-м началась Зимняя война с Финляндией, советские конструкторы стояли на распутье – продолжать ли развивать многобашенные конструкции по типу Т-28 и Т-35, или отказаться это этой затеи, получив более дешевые и надежные танки, но с одной башней и одним орудием. Забегая вперед, скажем, что победили однобашенные варианты. Командир все равно не успевал эффективно руководить распределением огня сразу нескольких башен. Что поднимало требования к каждому отдельному члену экипажа. Экипаж танка "Кутузов" Но на войне с Финляндией это решение еще не было принято окончательно, и отправленные туда на испытание боем советские тяжелые танки представляли три опытных машины – КВ, Т-100 и СМК (Сергей Миронович Киров). Два последних были двухбашенными. КВ специально направили на самый насыщенный противотанковой артиллерией участок финской обороны в районе испытаний. Показал он себя великолепно – 37-м снаряды отскакивали один за другим. Его не могли остановить даже финские мины – они были слишком маломощны, чтобы разбить гусеницы. Единственная накладка – один особо удачный выстрел повредил 76-мм орудие. Но ожидать, чтобы снаряды отскакивали еще и от пушки, было бы совсем глупо, и военные удовлетворились полученным результатом. Руководство страны приняло КВ на вооружение уже на следующий день. Тем не менее, быстро запустить его в серию в условиях мирного времени не получалось – танк, как и любой новый сложный продукт массового производства, требовал длительной доводки. Поэтому к началу Великой Отечественной на западных границах находилось 585 танков КВ – не так много по меркам большой войны, хотя и заметно больше, чем тех же Т-35, которых успели выпустить лишь около шести десятков штук. Самый худший год КВ тут же вызвали у немцев проблемы – пробить их стандартной пехотной противотанковой 37-мм пушкой было нельзя ни спереди, ни сзади. Поэтому лето 1941-го пестрит эпизодами, когда КВ громили немецкие танки и давили гусеницами орудия ПТО. Но не все тут было так просто. К сожалению, у немцев все-таки были средства, позволявшие пробивать броню советских тяжелых танков – просто имелись они не у всех и не всегда, частенько находясь в резерве на самый «черный случай». Во-первых, это были подкалиберные снаряды к 50-мм танковым и 37-мм противотанковым пушкам. Да, они делались из дефицитного вольфрама, да, были дорогими, но свою задачу выполнять вполне могли. Во-вторых – славящиеся своей точностью пикирующие бомбардировщики. И, в-третьих, 88-мм зенитные орудия – позже они станут основным вооружением танка «Тигр». Все эти средства имели свои недостатки, но они еще раз подтверждали старую истину – неуязвимого оружия не существует. Но КВ, не будучи, как это ему приписывают мифы, неуязвимым, все равно был очень и очень нужным. Мощная броня, конечно, не позволяла делать ему совсем уж что хочется. Но значительно повышала живучесть на поле боя по сравнению с любыми другими машинами. КВ-1 обороняет Ленинград Большая часть советских танков, имевшихся в армии на 1941 год, сгорела в летних боях. Это было тяжкое время – кадровая армия гибла в котлах, выигрывая время для армии народной – пока на западе шли бои, в глубине страны работали призывные пункты, шло обучение, выпуск военной продукции. Формировались резервы. Танки КВ тянули это время лучше других. Пока они воевали, какие-то части успевали выскользнуть из захлопывающихся крышек формируемых котлов. Даже если танк погибал, ценен был каждый враг, которого он забирал с собой. Каждая раздавленная батарея не могла стрелять по очередному укрепленному пункту. Каждый сгоревший немецкий танк не мог наносить глубокие удары, его уже нельзя было бросить в пробитые в советской обороне бреши. Поэтому вклад был очень серьезным. Эффективность танков КВ понизилась с 1942 года – немцы оценили русского богатыря, и перевооружили свою бронетехнику на длинноствольные орудия, которые были способны пробивать его броню. Несмотря на это, КВ служил верой и правдой и дальше, вплоть до появления занявшего его место танка ИС. И честно нес нагрузку войны до последнего – так, как он делал это и в самом страшном, 1941-м, году. Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. © Всеволод Тарасевич, РИА Новости © Wikimedia В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © Израиль Озерский, РИА Новости