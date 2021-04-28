Армия Персональный концерт: военнослужащие Подмосковья поздравили ветеранов с Днем Победы Андрей Аркадьев Фронтовикам вручили памятные подарки и модель стоящего на вооружении Кантемировской дивизии танка Т-80У. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Персональным плац-концертом поздравили ветеранов бойцы гвардейской танковой армии в Подмосковье. Музыкальный подарок ко Дню Победы получили фронтовики Федор Рыхлов и Алексей Иванов. Вручали его военный оркестр и хор легендарной Кантемировской дивизии - сцену-площадку развернули прямо во дворе. В исполнении музыкантов прозвучали песни военных лет. После выступления ветераны спустились во двор, чтобы поблагодарить за приятный сюрприз. Федору Федоровичу Рыхлову - 94, Алексею Григорьевичу Иванову - 96. Оба - полковники, и оба ушли на фронт, когда им было всего по 16 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика