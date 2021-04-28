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Микробиолог о том, что будет, если антибиотики перестанут действовать

Алексей Курильченко
17:55 28.04.2021
Ольга Соколова рассказала о том, что некоторые вредоносные бактерии стали устойчивы к антибиотикам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christin Klose, dpa-tmn, Globallookpress
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Микробиолог Ольга Соколова рассказала «Звезде» о ситуациях, при которых антибиотики могут оказаться бесполезны против вредоносных микроорганизмов. По ее словам, организм может «привыкнуть» к этом типу препаратов, что может привести к опасным последствиям.

«Антибиотики представляют опасность в продуктах животного происхождения: мясе, молоке, яйцах, меде. Они попадают туда двумя путями: при лечении или кормлении животных. Обычно они выводятся из организма животных, но малая часть может оставаться. Таким образом, получается, что мы в небольших дозах употребляем антибиотики с едой. Это означает, что организм постепенно привыкает к антибиотикам. И когда человек заболевает, например, ангиной, то врач прописывает антибиотик, а организм его не воспринимает», - рассказала Соколова.

По ее словам, в 2017 году ВОЗ опубликовала список вредоносных микроорганизмов, которые уже стали невосприимчивы к антибиотикам. Среди них бактерии группы кишечных палочек, сальмонелла, золотистый стафилококк, возбудители гонореи и многие другие. Организация призвала ученых разрабатывать новые способы борьбы с вредоносными организмами.

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, что после болезни и приема антибиотиков организму нужно помочь справиться с негативными последствиями и исключить на время из своего рациона алкоголь, грейпфрут, дрожжи и сахар. Эксперт уточнила, что антибиотики оказывают сильное влияние на микрофлору кишечника, и правильное питание может свести к минимуму вероятность побочных эффектов.

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