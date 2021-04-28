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В Москве появился юнармейский отряд имени Маршала Советского Союза Баграмяна

Алексей Баранов
17:18 28.04.2021
А в канун главного праздника страны юнармейцы проведут серию мини-парадов под окнами фронтовиков.
В Москве появился юнармейский отряд имени Маршала Советского Союза Баграмяна
© Фото: «Юнармия»
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Юнармейскому отряду «Пылающие сердца» столичной школы №1222 присвоили имя Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна. Торжественная церемония прошла на территории Московского высшего общевойскового командного училища. Сертификат, подтверждающий новый статус, юнармейцам вручил начальник штаба движения по Юго-Восточному административному округу столицы генерал-майор Вячеслав Петров.  

«Люди с пылающими сердцами - это те, кто неравнодушен к истории своей страны, к истории своих предков. Я и мои товарищи по юнармейскому братству продолжим изучать военную биографию Баграмяна во время экспедиций по знаковым для него местам. Уже планируем проекты по увековечиванию памяти дважды Героя Советского Союза, кавалера семи орденов Ленина. Мы и раньше занимались исследовательской работой, но сейчас на нас другая ответственность, ведь мы не только наследники Победы, а продолжатели славных традиций маршала. И наша задача - сделать все, чтобы герои Великой Отечественной войны не были забыты», - рассказал командир юнармейского отряда Владислав Хижняков.

Об активной позиции ребят знает и внук Баграмяна. Он руководит музеем памяти известного дедушки, причем в школе №1222, которая тоже носит имя легендарного полководца. Пример этих подростков вдохновляет на большие поступки и их сверстников из других регионов, считает начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

«Своим неравнодушием ребята показывают, что современная молодежь не только чтит своих героев, но и хочет равняться на них. Они готовы на многое ради тех, кто принес миру Победу. А на 9 Мая мы всем движением готовим для ветеранов сюрприз. В канун главного праздника страны мальчишки и девчонки проведут серию мини-парадов под окнами фронтовиков. Юнармейцы исполнят легендарные песни и конечно же пройдут торжественным строем. Старт акции дадут в столице, а дальше инициативу подхватят регионы», - добавил он.

В этот же день состоялась церемония посвящения в юнармейское братство - «Пылающих сердец» стало больше.

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