Бомба для императора: взрывотехник воссоздал убийство Александра II с помощью современной взрывчатки

В марте 1881 года в Санкт-Петербурге взорвали бомбу, погубившую российского императора Александра II. Долгие годы утверждалось, что революционеры действовали самостоятельно, одержимые идеей борьбы за освобождение народа от самодержавия. Но почему тогда их мишенью стал Александр, отменивший крепостное право и уравнявший богатых и бедных в судах? Вошедший в историю как «Царь-освободитель»?

Как известно истории, задуманный теракт в итоге удалось осуществить, хотя и не с первого раза. При этом долгие годы ведутся споры о том, как именно и с помощью кого были осуществлены покушения и финальное убийство царя. Слишком многое указывает на непростой характер свершившегося, на множество любопытных нюансов. Кого из авторитетных дворян и придворных не устраивали реформы императора? Готов ли был пойти на убийство сын императора, недовольный поступками отца?

Команда программы «Улика из прошлого» на телеканале «Звезда» провела собственный эксперимент, воссоздав условия покушений на Александра. Взрывотехник Вадим Радченко заложил под условную карету имитацию снаряда, с помощью которого планировалось лишить жизни императора на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге. Его заложили на глубину 1,5 метра, так же, как было под брусчаткой на петербургской улице. Тяжелая массивная повозка разлетелась в щепки.

«Примерно два куба земли извлечено при взрыве. Диаметр воронки - до двух метров, глубина - около метра. Из этого можно сделать вывод, что, если бы террористам удалось подорвать взрывное устройство, шансов выжить у императора и его охраны не было бы вообще», - заявил Радченко.

Даже современных взрывотехников удивляют результаты, которые могла продемонстрировать якобы самодельная бомба. В качестве основного ее компонента использовался гремучий студень - мощная взрывчатка класса динамитов. Концентрированные кислоты, необходимые для его нитрования, заполучить в царские времена было довольно сложно, поэтому напрашивается вывод о том, что на самом деле мины делались профессионалами, и далеко не в кустарных условиях.

Для второго эксперимента «Улики из прошлого» взрывотехник создал копию бомбы 140-летней давности: тонкооболочечный заряд из жести с двумя самодельными детонаторами внутри. Чтобы продемонстрировать, какие травмы получил Александр II при взрыве, который в итоге привел его к гибели, воспроизведенную бомбу положили в ноги манекену. После взрыва у него сильнее всего пострадали ноги, в то время как тело осталось практически невредимым.

«Ранение было не смертельным. Даже в XIX веке можно было спасти, если бы помощь оказали правильно, хотя бы наложили жгут. Но однозначно, что при травме, которую мы видели, можно было царя спасти», - прокомментировал эксперимент хирург-комбустиолог, доктор медицинских наук Эмиль Фисталь.

Откуда у оппозиционеров взялись огромные средства на дорогостоящую организацию покушений, а также на покупку земель, недвижимости и предприятий, необходимых для революции? Как мировые масонские ложи и западные политики разрабатывали план свержения русской монархии и уже в XIX веке отрабатывали методы якобы «народных» революций? Смотрите в новом выпуске программы «Улика из прошлого. Царская охота. Бомба для императора» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.