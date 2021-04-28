Кремль: выпуск «Спутника V» в Индии планируется начать в мае

Выпуск в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, запланирован на май этого года. Об этом сообщили в Кремле после телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз "Спутника V". Выпуск планируется начать в мае», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на фоне тяжелой ситуации с COVID-19 в Индии фонд поставит в страну вакцину «Спутник V». Первые дозы будут доставлены 1 мая.