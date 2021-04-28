Разрушенное «Братство»: в Польше снесли еще один монумент Великой Отечественной войне
Решение о демонтаже принималось пять лет - все это время монумент пытались спасти местные жители.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Польше снесли памятник послевоенного времени «Братство по оружию». Монумент с фигурами двух бойцов - не только советского, но и польского - простоял в одном из городов на юге страны 68 лет.
Убрать его распорядились местные власти, посчитав, что изваяние «пропагандирует коммунизм». Решение о демонтаже принималось пять лет - все это время монумент пытались спасти местные жители.
Они создавали петиции и даже предлагали переименовать его в «Памятник погибшим на фронтах Второй мировой». Это не помогло - чиновники проигнорировали все просьбы.