Разрушенное «Братство»: в Польше снесли еще один монумент Великой Отечественной войне

В Польше снесли памятник послевоенного времени «Братство по оружию». Монумент с фигурами двух бойцов - не только советского, но и польского - простоял в одном из городов на юге страны 68 лет.

Убрать его распорядились местные власти, посчитав, что изваяние «пропагандирует коммунизм». Решение о демонтаже принималось пять лет - все это время монумент пытались спасти местные жители.

Они создавали петиции и даже предлагали переименовать его в «Памятник погибшим на фронтах Второй мировой». Это не помогло - чиновники проигнорировали все просьбы.