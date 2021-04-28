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Увидеть «Триумф» в деле: иностранным военным атташе продемонстрировали возможности С-400 на полигоне под Астраханью

Тимур Шерзад
14:06 28.04.2021
Был разыгран состоящий из трех этапов тактический эпизод, в ходе которого были продемонстрированы особенности организации ПВО. Были отражены ракеты-мишени, имитирующие как баллистические, так и крылатые ракеты. Кроме того, «Панцири» поразили и наземные цели. 
Увидеть «Триумф» в деле: иностранным военным атташе продемонстрировали возможности С-400 на полигоне под Астраханью
© Фото: Минобороны России
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Полигон Ашулук стал местом демонстрации зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» военным атташе иностранных государств. 

Всего на полигоне под Астраханью собралось около 80 военно-дипломатических представителей из 52 стран Европы, СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки. 

Был разыгран состоящий из трех этапов тактический эпизод, в ходе которого были продемонстрированы особенности организации ПВО. Были отражены ракеты-мишени, имитирующие как баллистические, так и крылатые ракеты. Кроме того, «Панцири» поразили и наземные цели. 

До этого в Астрахани прошел брифинг, в ходе которого генерал-майор Алексей Радько рассказал иностранным военным атташе об особеностях Центра боевой подготовки. А полковник Алексей Литвинов из Ярославского высшего военного училища ознакомил гостей с особенностями подготовки иностранных военнослужащим в Ярославском ВВУ ПВО. 

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