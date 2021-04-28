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«Полностью разделяю негодование»: глава комитета ГД пообещал исключить депутата-живодера Хахалова из рядов «Единой России»

Егор Левин
15:00 28.04.2021
Александр Хинштейн подчеркнул, что своим поведением живодер дискредитировал всех своих коллег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Денис Хахалов, Instagram
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Ситуацию с депутатом Курганской областной думы Денисом Хахаловым, который опубликовал в социальных сетях видео, на кадрах которого жестоко убивает еще живого волка с помощью снегохода, рассмотрят в прокуратуре на предмет наличия признаков состава уголовного преступления. Глава комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил «Звезде», что именно надзорному ведомству предстоит вынести определение о тяжести совершенных Хахаловым действий.

В целом Хинштейн максимально негативно оценил то, что было запечатлено на громком видео, подчеркнув, что этим Хахалов дискредитировал всю политическую партию, к которой принадлежит - «Единую Россию».

«Возмутительная ситуация, полностью разделяю негодование людей. В ближайшее время живодер будет с позором исключен из рядов партии», - сообщил глава комитета.

Ранее депутат Денис Хахалов особенно жестоким способом умертвил волков во время охоты на территории охотохозяйства. Сообщается, что еще в феврале он вместе с местным егерем Ермаком Сулеймановым и еще несколькими неустановленными личностями сняли ролик, в котором видно, что они переезжают одного из волков снегоходом и тычут в него ружьем. Сам Хахалов впоследствии комментировал инцидент, заявляя, что охота проходила по всем установленным правилам.

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