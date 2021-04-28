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Корпус нового поколения: в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Петр Ильичев»

Андрей Аркадьев
14:21 28.04.2021
На церемонии спуска присутствовал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сегодня на воду спустили новый тральщик «Петр Ильичев». В церемонии участвовал главком ВМФ Николай Евменов.

Корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» является шестым серийным кораблем проекта 12 700 и вторым кораблем для Тихоокеанского флота. Тральщик назван в честь матроса Петра Ивановича Ильичева, погибшего 18 августа 1945 года в ожесточенных боях при освобождении Курильских островов. В критическую минуту боя он закрыл своим телом амбразуру вражеского дота и обеспечил успех наступающему подразделению морской пехоты.

Корпус тральщика изготовлен из монолитного стеклопластика. Корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных мин. Имеет водоизмещение 890 тонн, длину - 62 метра, ширину - 10 метров, осадку - три метра. Скорость хода составляет примерно 16 узлов (около 30 км/ч), вместимость экипажа - более 40 человек.

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