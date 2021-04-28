«Поединок Саб-Зиро и Скорпиона»: в РНБ отреагировали на потасовку между читателями

Пресс-служба Российской национальной библиотеки (РНБ) креативно отреагировала на потасовку, произошедшую в Ленинском читальном зале. Видео было Российской национальной библиотеки в TikTok-аккаунте.

Участников драки представили в качестве персонажей игры Mortal Kombat Комбат» - Саб-Зиро и Скорпиона, которые «нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем».

Сотрудник пресс-службы РНБ Андрей Тарасов отметил, что в читальном зале на протяжении всего существования действовали правила, которые с годами претерпевали изменения. В частности, в XIX веке читателям приходилось оставлять в гардеробе шпагу, чтобы не допустить конфликтов.