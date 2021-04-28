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Великая Отечественная в медалях: в Москве открылась выставка «Императорского монетного двора»

Тимур Шерзад
12:08 28.04.2021
Сто шестнадцать предметов - и в каждом нашли отражение исторические события. Одно из центральных мест - у медалей в память о героической обороне Москвы. Подвигу в этом году 80 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Историю Великой Отечественной в медалях теперь можно увидеть в Музее Победы в Москве. Там открылась уникальная выставка - в серебре и золоте отлиты ключевые моменты и героические подвиги. «Императорский монетный двор» отчеканил целые тематические коллекции. Сто шестнадцать предметов - и в каждом нашли отражение исторические события. Одно из центральных мест - у медалей в память о героической обороне Москвы. Подвигу в этом году 80 лет.

«Комплект медалей , посвященный бессмертному полку, освобождению Ленинграда, так же 75 лет великой Победы, и медаль Сталинградской битвы. То есть, набор, посвященный как событиям Великой Отечественной войны, так и тем событиям, которые происходят сейчас, потому что понятно, что Бессмертный полк - это явление более позднего времени. То, о чем я говорил, то в стилистике этих медалей отражается то, что важно сейчас для нынешнего поколения, которое не должно забывать те великие события», - сказал вице-президент «Императорского монетного двора» Александр Шепелев.

Представили и редчайший набор из трех медалей в память о Ялтинской конференции. В классическом стиле выполнены профили Сталина, Рузвельта, Черчилля. Есть и современная графика.

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