В Китае неизвестный изрезал воспитанников детского сада
Мужчина нанес ножевые ранения детям и воспитателям учреждения.
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В китайском Бэйлю неизвестный совершил вооруженное нападение с ножом на детский сад. В результате происшествия пострадали 16 детей и два воспитателя.
Инцидент произошел 14 часов по местному времени. В момент нападения дети играли на площадке.
«Все пострадавшие госпитализированы. Двое детей получили тяжелые ранения», - сообщает Global Times.
На данный момент подозреваемый задержан. По предварительным данным, мужчина в невменяемом состоянии.