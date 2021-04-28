В Китае неизвестный изрезал воспитанников детского сада

В китайском Бэйлю неизвестный совершил вооруженное нападение с ножом на детский сад. В результате происшествия пострадали 16 детей и два воспитателя.

Инцидент произошел 14 часов по местному времени. В момент нападения дети играли на площадке.

«Все пострадавшие госпитализированы. Двое детей получили тяжелые ранения», - сообщает Global Times.

На данный момент подозреваемый задержан. По предварительным данным, мужчина в невменяемом состоянии.