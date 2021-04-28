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Защита от манипуляций: замминистра обороны Андрей Картаполов прочитал финальную лекцию курса «Психологическая оборона»

Иван Петров
12:52 28.04.2021
В конце встречи Картаполов вручил экспертам курса ведомственные награды. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Замминистра обороны России Андрей Картаполов выступил с заключительной лекцией курса «Психологическая оборона». Он сделал это в рамках образовательного проекта Минобороны «Армия и общество».

«Я убежден, что выпускники этого года, этого курса пополнят отряд профессионалов нового формата, которые готовы отстаивать интересы нашей Родины в новом цифровом измерении», - подчеркнул Картаполов.

Лекция Картаполова была посвящена методам защиты массового сознания от манипуляций извне. 

В этом образовательном проекте принимал участие самый широкий круг экспертов - журналисты, телеведущие, политики, экономисты и деятели искусства. Они поделились знаниями на встречах с преподавателями, курсантами и слушателями военных учебных заведений. 

В конце встречи Картаполов вручил экспертам курса ведомственные награды. 

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