Защита от манипуляций: замминистра обороны Андрей Картаполов прочитал финальную лекцию курса «Психологическая оборона»
Замминистра обороны России Андрей Картаполов выступил с заключительной лекцией курса «Психологическая оборона». Он сделал это в рамках образовательного проекта Минобороны «Армия и общество».
«Я убежден, что выпускники этого года, этого курса пополнят отряд профессионалов нового формата, которые готовы отстаивать интересы нашей Родины в новом цифровом измерении», - подчеркнул Картаполов.
Лекция Картаполова была посвящена методам защиты массового сознания от манипуляций извне.
В этом образовательном проекте принимал участие самый широкий круг экспертов - журналисты, телеведущие, политики, экономисты и деятели искусства. Они поделились знаниями на встречах с преподавателями, курсантами и слушателями военных учебных заведений.
В конце встречи Картаполов вручил экспертам курса ведомственные награды.