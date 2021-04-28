Армия Защита от манипуляций: замминистра обороны Андрей Картаполов прочитал финальную лекцию курса «Психологическая оборона» Иван Петров В конце встречи Картаполов вручил экспертам курса ведомственные награды. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Замминистра обороны России Андрей Картаполов выступил с заключительной лекцией курса «Психологическая оборона». Он сделал это в рамках образовательного проекта Минобороны «Армия и общество». «Я убежден, что выпускники этого года, этого курса пополнят отряд профессионалов нового формата, которые готовы отстаивать интересы нашей Родины в новом цифровом измерении», - подчеркнул Картаполов. Лекция Картаполова была посвящена методам защиты массового сознания от манипуляций извне. В этом образовательном проекте принимал участие самый широкий круг экспертов - журналисты, телеведущие, политики, экономисты и деятели искусства. Они поделились знаниями на встречах с преподавателями, курсантами и слушателями военных учебных заведений. В конце встречи Картаполов вручил экспертам курса ведомственные награды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика