Опубликованы кадры с пропавшим ранее в Красноярске восьмилетним мальчиком

Полицейские обнаружили пропавшего в Красноярске восьмилетнего мальчика, которого более суток искали вместе с волонтерами. Он находился вместе с неизвестным мужчиной в местном «Доме Ленина».

Он считается памятником, так как в этом доме перед своей ссылкой в течение месяца успел проработать Владимир Ильич. На настоящий момент здание представляет собой бесхозную заброшенную постройку, которую нередко используют лица без определенного места жительства. Видео с мальчиком опубликовало МВД РФ.

В «Доме Ленина» мальчик находился все время его поисков. В данный момент исследуются все обстоятельства случившегося, достоверные данные о том, что его удерживали насильно или что он мог пострадать, отсутствуют.