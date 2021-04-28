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«Лицо, будто по нему проехало колесо Госдепа»: эксперт объяснил острое желание Зеленского встретиться с Путиным

Егор Левин
12:27 28.04.2021
Владимир Сергиенко допустил, что возможная готовящаяся провокация ВСУ может оказаться акцией устрашения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что ведется работа над организацией его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, в данный момент решается вопрос выбора места и времени данного события. Однако в тот же самый момент в Сети появляется информация о подготовке ВСУ провокаций в Донбассе, которые могут пройти на Пасху. Публицист и писатель Владимир Сергиенко объяснил в студии программы «Открытый эфир», как могло произойти такое совпадение.

«Во время его выступления у него было такое лицо, будто по нему проехало колесо Госдепа. С шипами прямо. Я скажу так: надо быть осторожными, идет информационная война. Мы ориентируемся на Пасху, а они могут ударить 9 Мая», - сказал он.

Сергиенко также допустил, что возможная провокация ВСУ, о которой стало известно из тематических пабликов, может оказаться акцией устрашения.

В Кремле между тем заявили об отсутствии конкретики по вопросу возможных переговоров Путина и Зеленского.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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