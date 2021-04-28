Марширующие ряды: в Новочеркасске прошла репетиция Парада Победы

Военнослужащие Южного военного округа в Новочеркасске провели тренировку военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В тренировке было задействовано более 1,1 тысяч представителей силовых и ведомственных структур Новочеркасского гарнизона, в том числе более 750 военнослужащих округа. Участники отработали слаженность своих действий.

Как сообщает пресс-служба, первая тренировка Новочеркасского гарнизона запланирована на 3 мая. Она пройдет на Площади Платова. Все участники Парада Победы привились от коронавируса, они получили отечественный препарат «Спутник-V».