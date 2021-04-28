Новейшее оружие, борьба с COVID-19, Победа в ВОВ: тематический поезд Минобороны прибыл в Великий Новгород

В рамках военно-патриотической акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» в Великий Новгород прибыл тематический поезд Министерства обороны.

Вагоны поезда оборудованы под музейную экспозицию, посвященную Победе в Великой Отечественной войне, современному российскому оружию и Вооруженным силам нашей страны.

Посетители выставки увидели технику, которая будет представлена на военном параде 9 Мая в Москве: танк Т-90М «Прорыв», гаубица «Коалиция-СВ», многофункциональный бронированный тягач «Тайфун».

Часть состава посвящена борьбе с терроризмом в Сирии - в одном из вагонов выставлена трофейная техника из этой страны. Акция рассказывает не только об оружии - есть вагон, где можно узнать больше о работе военных медиков в пандемию. Также желающие смогли сдать тест на коронавирус и пройти медицинское обследование.

В экспозиции о Главном храме Вооруженных сил и музейном комплексе «Дорога памяти» посетители имели возможность с помощью современных мультимедийных технологий найти своих родных, сражавшихся на передовой в годы Великой Отечественной войны.

Тематический поезд отправился с Киевского вокзала Москвы 25 апреля. Маршрут состава проследует более чем по 50 городам. На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям.