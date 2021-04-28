Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Новейшее оружие, борьба с COVID-19, Победа в ВОВ: тематический поезд Минобороны прибыл в Великий Новгород

Андрей Аркадьев
11:17 28.04.2021
Агитационный поезд отправился с Киевского вокзала Москвы 25 апреля.
Новейшее оружие, борьба с COVID-19, Победа в ВОВ: тематический поезд Минобороны прибыл в Великий Новгород
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В рамках военно-патриотической акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» в Великий Новгород прибыл тематический поезд Министерства обороны.

Вагоны поезда оборудованы под музейную экспозицию, посвященную Победе в Великой Отечественной войне, современному российскому оружию и Вооруженным силам нашей страны.

Посетители выставки увидели технику, которая будет представлена на военном параде 9 Мая в Москве: танк Т-90М «Прорыв», гаубица «Коалиция-СВ», многофункциональный бронированный тягач «Тайфун».

Часть состава посвящена борьбе с терроризмом в Сирии - в одном из вагонов выставлена трофейная техника из этой страны. Акция рассказывает не только об оружии - есть вагон, где можно узнать больше о работе военных медиков в пандемию. Также желающие смогли сдать тест на коронавирус и пройти медицинское обследование.

В экспозиции о Главном храме Вооруженных сил и музейном комплексе «Дорога памяти» посетители имели возможность с помощью современных мультимедийных технологий найти своих родных, сражавшихся на передовой в годы Великой Отечественной войны.

Тематический поезд отправился с Киевского вокзала Москвы 25 апреля. Маршрут состава проследует более чем по 50 городам. На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:30 В стране и мире
«Шизофрения чистой воды»: Лавров прокомментировал происходящее вокруг расследования взрывов во Врбетице
08:12 В стране и мире
Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма
08:01 Армия
МО РФ и Узбекистана впервые разработали программу стратегического партнерства в военной области
05:19 Армия
Видео
Число вакцинаций «Спутником V» в ЮВО выросло до четырех тысяч в сутки
05:20 В стране и мире
Видео
Те, кто спасают жизни: Мурашко поздравил медиков с Днем работника скорой помощи
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.