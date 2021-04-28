Фура перевернулась на трассе «Таврида» и полностью заблокировала движение в сторону Керчи: видео
Водителям приходится объезжать место инцидента через Феодосию.
© Видео: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП, VK © Фото: ГУ МЧС России по РК и ГИБДД
На трассе «Таврида» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие - грузовик выехал на полосу встречного движения и опрокинулся на бок.
Фура полностью перекрыла две полосы движения в одну сторону, разбросав в стороны свой груз. Движение в сторону Керчи оказалось полностью блокировано, водителям приходится объезжать место инцидента через Феодосию. Ролик опубликован в социальных сетях.
По предварительным данным, грузовик совершил резкий маневр из-за другого подрезавшего его автомобиля. Об этом говорит водитель фуры. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.