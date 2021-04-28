В Пушкино открыли новый именной учебно-тренировочный комплекс ВМФ РФ

В Пушкино под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Еменова, в Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра Военно-Морского флота открыли современный учебно-тренировочный комплекс дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Гацака Петра Михайловича.

«Традиция открытия именных аудиторий в учебных заведениях Военного Учебно-Научного комплекса ВМФ существует давно и служит как укреплению учебно-материальной базы, так и повышению престижа военно-морского образования и науки», - отметил главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Он также отметил, что открытие комплекса позволит эффективнее готовить инженерные кадры новой формации для ВМФ.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для изучения и отработки практических навыков курсантов по эксплуатации главных энергетических установок кораблей ВМФ России различных проектов. Теперь курсанты военно-морского училища смогут полноценно осваивать свои будущие специальности, основы теории и эксплуатации корабельных энергетических установок, а также получат навыки в руководстве действиями подчиненных при выполнении той или иной команды на групповых тренировках.

Также в ходе мероприятия главнокомандующему Военно-Морским Флотом Адмиралу Николаю Евменову продемонстрировали практическую подготовку курсантов на новом комплексе.