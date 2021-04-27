Жители Земли стали свидетелями восхождения розовой Луны
Полюбоваться редким небесным явлением одними из первых смогли в Иране, Турции и Германии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ночь на 27 апреля жители Земли могли наблюдать в небе одно из самых редких явлений - розовую луну. Естественный спутник приблизился к нашей планете максимально близко - расстояние составило порядка 357 тысяч километров.
Полюбоваться гигантской розовой луной одними из первых смогли в Иране, Турции и Германии. Благодаря безоблачной погоде, увидеть ее можно было невооруженным глазом без использования оптических приборов.
Розовый цвет луна приобретает, когда полнолуние совпадает с суперлунием. В этом году жителей земли оно также ожидает 26 мая и 24 июня.