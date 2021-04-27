Шойгу совместно с президентом Таджикистана и министрами обороны стран ОДКБ обсудили вопросы безопасности
В ходе встречи участники обсудили важные вопросы безопасности и взаимодействия в составе Совета министров обороны ОДКБ.
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Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие во встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами военных ведомств стран ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) во время своего рабочего визита в республику.
В ходе мероприятия участники обсудили важные вопросы региональной безопасности и взаимодействия в контексте Совета министров обороны ОДКБ.
После встречи министры обороны возложили венки к памятнику первому правителю государства таджиков Исмаилу Самани.