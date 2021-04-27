Шойгу совместно с президентом Таджикистана и министрами обороны стран ОДКБ обсудили вопросы безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие во встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами военных ведомств стран ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) во время своего рабочего визита в республику.

В ходе мероприятия участники обсудили важные вопросы региональной безопасности и взаимодействия в контексте Совета министров обороны ОДКБ.

После встречи министры обороны возложили венки к памятнику первому правителю государства таджиков Исмаилу Самани.