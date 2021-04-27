«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться

Заслуженный артист России Леонид Агутин подал иск на миллион рублей к блогеру из Орла Илье Мамаеву, который при разборе клипа на песню «Включите свет» обвинил певца в якобы связи с масонами.

По мнению блогера, масоны уже давно делают попытки захватить человеческий разум при помощи техники психопрограммирования, а Агутин пытается оказать им поддержку. Мамаев убежден, что именно «масоны создали коронавирус для уменьшения численности людей на Земле» и для достижения этой цели артист с помощью песни пытается «зомбировать граждан».

«Я бы рад подискутировать с ним на любой площадке, в том числе, судебной. К счастью или к сожалению, но суд общей юрисдикции его "направил" и я думаю туда же его "направит" арбитражный суд. Немного он не тем образом решил защищать свои права и не туда пошел», - сказал блогер «Звезде.

Также Мамаев рассказал, что на своем канале в YouTube разбирает ролики многих артистов, которые «настраивают сознание на определенные процессы», поскольку в них присутствует определенная символика - элементы ритуальной магии».

В связи с произошедшим Агутин потребовал от блогера публичных извинений, одна тот отказался это делать.