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В центре Москвы из-за подготовки к Параду Победы ограничат движение

Светлана Головина
07:12 27.04.2021
Движение автомобилей и общественного транспорта ограничат в центре столицы вечером 27 апреля в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.
В центре Москвы из-за подготовки к Параду Победы ограничат движение
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Во вторник, 27 апреля в центре Москвы ограничат движение по нескольким улицам из-за подготовки к Параду Победы 9 мая.

С 21.00 будет закрыт проезд по улицам Тверская, Моховая, Большая Никитская, Охотный ряд, а также Оружейному переулку. Ограничения распространяются и на общественный транспорт. Кроме того, временно перекроют Тверской и Страстной бульвары.

Подробнее об изменении маршрутов можно узнать на странице Департамента транспорта Москвы. До Дня Победы подобные ограничения запланированы на 29 апреля, 4, 7 и 9 мая.

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