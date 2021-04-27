В центре Москвы из-за подготовки к Параду Победы ограничат движение
Движение автомобилей и общественного транспорта ограничат в центре столицы вечером 27 апреля в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
Во вторник, 27 апреля в центре Москвы ограничат движение по нескольким улицам из-за подготовки к Параду Победы 9 мая.
С 21.00 будет закрыт проезд по улицам Тверская, Моховая, Большая Никитская, Охотный ряд, а также Оружейному переулку. Ограничения распространяются и на общественный транспорт. Кроме того, временно перекроют Тверской и Страстной бульвары.
Подробнее об изменении маршрутов можно узнать на странице Департамента транспорта Москвы. До Дня Победы подобные ограничения запланированы на 29 апреля, 4, 7 и 9 мая.