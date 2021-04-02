Армия Дальневосточные морпехи получили на вооружение современные БМП-3 Светлана Головина Во Владивосток железнодорожным транспортом доставлены сразу 40 новых боевых машин, которые спецтехникой доставят к месту постоянной дислокации. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированное в Приморском крае, получило боевые машины пехоты БМП-3. Прибывшие боевые машины в соответствии с планом перевооружения на современные образцы военной техники заменят БМП-2. Во Владивосток железнодорожным транспортом доставлены сразу 40 новых БМП-3, которые перевозятся спецтехникой к месту постоянной дислокации. Ранее соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке были полностью перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А и усилены подразделениями танков Т-80БВ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика