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Не требует стирки: ученые из РФ разработали уникальный метод очистки ткани

Павел Кутаренко
Светлана Головина
06:58 27.04.2021
Специалисты разработали технологию покрытия, которая за счет наночастиц позволяет самоочищаться любым видам ткани.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна специалисты разработали уникальную технологию для создания самоочищающейся ткани с помощью наночастиц.

Нанопокрытие способно справиться с загрязнениями любой сложности, а для очищения нужен дождь или солнечный свет. Покрытие безвредно для кожи и может наноситься на любую ткань, окрашивая его в разные цвета без химических красителей.  Ученые «подсмотрели» идею в природе - листья лотоса могут самоочищаться благодаря их особой кристаллической структуре. При использовании покрытия на свету наночастицы диоксида титана уничтожают практически любые загрязнения.

«Ткань не мнется, не загрязняется, ее не надо стирать, чистить, можно ее носить годами. Такая обработанная ткань абсолютно долговечна, не требует никакого ухода, поэтому она и называется одежда для ленивых», - рассказал руководитель проекта, профессор кафедры химических технологий СПбГУПТД Александр Киселев.

Самоочищающейся может стать не только одежда, но и шторы, обивка мебели или салонов автомобилей. Причем, в отличие от иностранных аналогов, стоимость нанесения этого покрытия всего 80 рублей за кв.метр ткани. 

На данный момент петербургской разработкой уже заинтересовались несколько российских текстильных предприятий, а также турецкая автомобильная компания.  

Подробнее о том, как происходил процесс тестирования покрытия смотрите в сюжете Павла Кутаренко.

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