«Всегда умеет держать удары»: Володин поздравил Жириновского с юбилеем

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поздравил лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского с юбилеем. Сегодня, 25 апреля, ему исполнилось 75 лет.

«Владимир Вольфович - политик со стажем. Более того, человек, который не взирая на ситуацию всегда умеет держать удары. И это его качество в сочетании с системностью мышления и отсутствием каких-то комплексов по озвучиванию повестки, если он считает необходимым задать какую-то тему, ему гарантирует популярность», - рассказал Володин.

По словам председателя Госдумы, не взирая на большое количество выборных кампаний, Жириновский на протяжении длительного времени побеждает. И фракция ЛДПР сегодня, вместе с тремя другими фракциями, составляет «большую четверку» партий, представленных в парламенте.

«Те, кто сегодня представлен в парламенте нашей страны, делают все для укрепления государства - для того, чтобы росло благосостояние наших граждан. Вы делаете это со своей стороны так неординарно и креативно, что сохраняете поддержку из выборов в выборы», - высказался он.

Володин также отметил, что Владимир Вольфович умудряется каждый свой День рождения сделать поводом для того, чтобы поговорить о главном и, конечно, извлечь политические дивиденды. Он также пожелал ему удачи, здоровья, счастья и как можно большего количества свершений для граждан страны.