Опубликованы кадры пожара в здании кардиоцентра в Благовещенске

В Сети появились кадры пожара в здании кардиоцентра в Благовещенске в Амурской области.

По последним данным, пожар на площади 1600 квадратов удалось локализовать. Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в Telegram.

Из хирургического корпуса эвакуировали 67 пациентов. Один пациент и 8 человек операционной бригады в настоящий момент находятся в корпусе и проводят операцию. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Причина возгорания в настоящий момент устанавливается.