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«Грады» ведут огонь: российские и белорусские военные отразили наступление «противника» в нижегородской области

Светлана Головина
Олег Лавров
07:40 02.04.2021
В совместных тактических учениях на полигоне Мулино было задействовано 500 военнослужащих и 150 единиц техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В нижегородской области на полигоне Мулино завершилась активная фаза совместных учений сухопутных войск России и Белоруссии. В ходе маневров военные двух стран форсировали реку и совершили 20-километровый марш на бронетехнике, а реактивные системы залпового огня «Град» вели массированный огонь по переднему краю наступающих сил «противника».  

К учениям военнослужащие готовились около месяца. Офицеры управления изучали карты местности и тактику условного противника. В маневрах задействовано 500 военнослужащих и 150 единиц техники. Белорусская сторона представлена военными 11-ой механизированной бригады из Слонима Гродненской области.

До начала батальонных тактических учений экипажи «Градов»  проверили каждый снаряд -  заряжен полный пакет. Из 40 снарядов РСЗО половина выходит залпом, оставшиеся - бьют точечным огнем.  

Огневую поддержу обороняющейся совместной группировке оказывали 120-мм минометы комплекса «Сани», а вот в контратаку вступали танкисты.

«Белорусские и российские экипажи идут общим строем. Несмотря на то, что белорусы арендуют технику, никаких вопросов у них не возникает. Она им знакома. Танк Т-72Б3 стоит на вооружении не только в России, но большинстве стран СНГ», - передает с места корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Именно Т-72Б3 принимает участие в знаменитом «Танковом биатлоне». Возраст у бронетехники солидный, но благодаря хорошему модернизационному заделу, машина отвечает всем требованиям современного общевойскового боя. Хорошая защита, улучшенные ходовые и огневые качества, а также современная электронная «начинка» позволяют танку оставаться грозным оружием.

Небо находилось под охраной зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска», от которого не скроется ни одна низколетящая воздушная цель. В ходе учений огонь проводился по световым мишеням.

Масштабные совместные учения с военнослужащими из Белоруссии  - «Запад-2021» - пройдут в сентябре. Одной из основных задач станет борьба с беспилотниками и крылатыми ракетами «противника». Для подготовки Россия и Белоруссия создадут три учебных центра. В нашей стране они появятся в Нижегородской и Калининградской областях.

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