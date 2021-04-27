Армия В Симферополе завершилась погрузка эшелона ВДВ после совместных межвидовых учений с ЮВО Анна Берестовая Погрузка эшелона с артиллерией, участвовавшей в совместных межвидовых учениях с ЮВО, завершена на станции Симферополь. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в совместных межвидовых учениях с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове, продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации. На станции Симферополь завершилась погрузка эшелона с артиллерией Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. На платформы были погружены 120-миллиметровые самоходные оружия 2С9 «Нона», 122- миллиметровые гаубицы Д-30, инженерная техника и техника связи. Эшелон проследует по маршруту Симферополь-Керчь-Анапа, где личный состав произведет разгрузку техники и поставит ее в режим хранения. Всего в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации, которые доставят в пункты постоянной дислокации личный состав, боевую и специальную технику ВДВ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика