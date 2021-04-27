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В Симферополе завершилась погрузка эшелона ВДВ после совместных межвидовых учений с ЮВО

Анна Берестовая
04:02 27.04.2021
Погрузка эшелона с артиллерией, участвовавшей в совместных межвидовых учениях с ЮВО, завершена на станции Симферополь.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в совместных межвидовых учениях с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове, продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.

На станции Симферополь завершилась погрузка эшелона с артиллерией Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. На платформы были погружены 120-миллиметровые самоходные оружия 2С9 «Нона», 122- миллиметровые гаубицы Д-30, инженерная техника и техника связи.

Эшелон проследует по маршруту Симферополь-Керчь-Анапа, где личный состав произведет разгрузку техники и поставит ее в режим хранения. Всего в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации, которые доставят в пункты постоянной дислокации личный состав, боевую и специальную технику ВДВ.

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