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На Солнце обнаружили неизвестную разновидность дождя

Кира Карон
03:38 27.04.2021
На Солнце ученые выявили новый тип разновидности дождя.
На Солнце обнаружили неизвестную разновидность дождя
© Фото: nasa.gov
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Ученые Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук нашли неизвестный тип коронального дождя на Солнце. Это событие является новым открытием.

«Обнаруженная разновидность коронального дождя возникла вдоль открытых структур магнитного поля при замкнутых магнитных линиях, образовав провал. Увеличение плотности плазмы в нем вызвало тепловую нестабильность, при которой произошла образование конденсата, упавшего к поверхности Солнца в виде коронального дождя», - говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что для понимания глобальной картины образования подобных явлений в солнечной атмосфере данное открытие важно. Комбинированные наблюдения необходимы для анализа этого типа событий.

По словам ученых, на Солнце в ходе исследования не были зафиксированы вспышки, которое предшествует возникновению дождя. Именно поэтому это событие является открытием, сообщило издание Phys.org.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института им. Лебедева РАН Антон Рева в комментарии «Звезде» спрогнозировал увеличение числа солнечных вспышек в ближайшие несколько лет.

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