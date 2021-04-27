Чеканный шаг: во Владивостоке прошла первая совместная тренировка парадных расчетов

В центре Владивостока, состоялась первая совместная тренировка парадных расчетов соединений и частей Владивостокского территориального гарнизона, а также силовых ведомств региона и юнармейцев. Согласно плану, в параде 9 мая, примут участие более 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, в том числе батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота.

По центральной улице Владивосток, Светланской, в День Победы также пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления УФСИН. Также участие в мероприятии примут сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока, объединенных в военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Всего к участию в параде планируется привлечь 1640 человек.

Генеральная репетиция парада войск во Владивостоке состоится 7 мая. До этого времени будет проведено еще несколько раздельных и совместных тренировок. Первая совместная тренировка с техникой запланирована на 30 апреля.