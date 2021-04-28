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Остановили кровопролитие: военные РФ погасили конфликт и обеспечили безопасность в сирийской Камышлии

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
00:00 28.04.2021
Во многом благодаря усилиям российских военных в Сирии удалось добиться перемирия на месте ожесточенных боев в Камышлии.
Остановили кровопролитие: военные РФ погасили конфликт и обеспечили безопасность в сирийской Камышлии
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Российская сторона продолжает прилагать усилия к разрешению кризисной ситуации в городе Камышлии провинции Хасеке. 

Ранее здесь вспыхнул конфликт между арабским и курдским населением, который удалось погасить лишь после вмешательства российских военных из Центра по примирению враждующих сторон. Им удалось убедить конфликтующие стороны заключить перемирие.

Когда начались перестрелки, многие жители квартала Эт-Тай в страхе бежали. Новость о прекращении огня стала для них, пожалуй, самым радостным событием. В короткий срок российские военные помогли, вернуться в свои дома более чем тысяче местных жителей.

Чтобы не допустить провокаций, теперь районы города патрулирует российская военная полиция. С воздуха за соблюдением перемирия следит пара вертолетов армейской авиации ВКС России.

Сейчас в районе Эт-Тай в спешном порядке восстанавливают электроснабжение, очищают пострадавшие от боев улицы. Чтобы поддержать в этот сложный момент местное население, российские военные провели гуманитарную акцию и раздали 440 продуктовых наборов. Кроме того, 86 мирных жителей обратились к военным медикам за помощью.

«Еще вчера здесь шли бои, сегодня при посредничестве Российской Федерации мы проводим здесь миротворческую операцию по раздаче гуманитарной помощи сирийскому народу... Мы будем по-прежнему свою работу направлять на обеспечение безопасности мирного населения», - заявил представитель ВС РФ в САР Игорь Мишуткин.

Российские военные патрули на северо-востоке Сирии проходят с 2019 года, после того как был подписан российско-турецкий меморандум о взаимопонимании. Для местных жителей присутствие наших военных это гарантия того, что боевиков здесь уже не будет.

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