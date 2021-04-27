Росавиация: семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции

Семь российских авиакомпаний завершили свои программы по вывозу российских туристов из Турции. Об этом сообщили в Росавиации.

«26 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили шесть рейсов из Турции в Россию, перевезено 1,3 тыс. пассажиров, из них российскими авиакомпаниями выполнено три рейса и перевезено 720 пассажиров», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вывозная программа из Танзании полностью завершена.

С четверга, 15 апреля, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Решение принято в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в этих странах на фоне распространения коронавируса. Ограничение будет действовать до 1 июня.