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Росавиация: семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции

Алексей Курильченко
22:24 27.04.2021
О завершении вывозной программы из Турции сообщили сеть авиакомпаний, вывозная программа из Танзании завершена.
Росавиация: семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции
© Фото: pixabay.com
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Семь российских авиакомпаний завершили свои программы по вывозу российских туристов из Турции. Об этом сообщили в Росавиации.

«26 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили шесть рейсов из Турции в Россию, перевезено 1,3 тыс. пассажиров, из них российскими авиакомпаниями выполнено три рейса и перевезено 720 пассажиров», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вывозная программа из Танзании полностью завершена.

С четверга, 15 апреля, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Решение принято в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в этих странах на фоне распространения коронавируса. Ограничение будет действовать до 1 июня.

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