В Центре киберугроз рассказали о хакерских атаках на вирусологический центр «Вектор»

Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил о том, что во время создания российских вакцин от коронавируса наблюдалось четырехкратное увеличение хакерских атак на серверы вирусологического центра «Вектор». По его мнению, хакеры пытались украсть технологию производства препаратов.

«Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика. Все атаки на один из крупнейших вирусологических центров "Вектор" были рассчитаны на получение несанкционированного доступа, что свидетельствует к стремлению получить технологию от COVID-19», - заявил Мурашов.

Ранее Мурашов рассказал, что в январе на сайты российских госорганов велись хакерские DDoS-атаки, в том числе и с американских IP-адресов. Он отметил, что атаке подверглись сайты МИДа, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии.