«Вакцинный национализм»: почему препараты от COVID-19 стали политическим оружием

Новые похороны близ Дели - мертвых сжигают на кострах, прямо на улицах. В крематориях уже нет свободных мест. Каждый день от COVID-19 в Индии умирают более 2,5 тысяч человек. Заражаются около 300 тысяч. В больницах не хватает лекарств, кислородных масок, почти нет вакцин.

«Тел очень много, внутри крематория уже нет места. Теперь нам пришлось открыть еще 20 площадок в соседнем парке, чтобы места хватило всем», - рассказывает инспектор по здравоохранению района южного Дели Бхупендра Кумар

Катастрофическая нехватка вакцин не только в Индии - в Африке, Латинской Америке, в подавляющем большинстве развивающихся стран и стран третьего мира. При этом Канада, например, закупила их столько, что на каждого ее жителя приходится 4 дозы.

«Страны по отношению к вакцине разделились на богатых и бедных. На способных заплатить фармацевтическим компаниям, чтобы получить большее количество вакцин вне очереди и неспособных. Дальше это приводит к тому, что вакцина становится политическим оружием», - считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Федор Лисицын

Еще три месяца назад генсек ООН Антониу Гутерреш такое поведение Запада прямо назвал «вакцинным национализмом» и предупредил: если каждый будет за себя, мир еще долго не справится с пандемией. И что изменилось с тех пор? Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с общей бедой, каждый тянет одеяло на себя, использует вакцину как экономический рычаг. Так продвигая свой Pfizer на рынок ЕС, США делают все для того, чтобы европейскую Astrazeneca им не поставляли.

«С учетом того, что (вакцина - прим.ред.) AstraZeneca не одобрена к применению в США, у нас нет необходимости применять ее в следующие несколько месяцев в нашей борьбе с COVID-19» - заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Как и в истории с масками для Италии - перехватили в Чехии, а потом не хотели отдавать - с вакцинами в единой Европе сейчас каждый сам за себя. Британия успевает закупить вакцину первой и обеспечивает себя на 100%. Кипр остается почти ни с чем и просит помощи у Израиля. Почему вакцин не хватает? Astrazeneca не справляется - вместо обещанных 40 миллионов доз выпускает всего 11. И получает судебный иск от Еврокомиссии.

«Условия контракта не были соблюдены, и компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной доставки вакцины. А для нас важно обеспечить быструю доставку достаточного количества доз, на которые европейские граждане имеют право и которые были обещаны на основании контракта. Таким образом, Комиссия инициировала это судебное дело от своего имени и от имени 27 государств», - заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Вакцинный национализм - история не только об экономике, но и о геополитике. В Бразилию планировали поставить большую партию «Спутника V». Власти страны сами просили об этом Россию. Но вдруг передумали. Совет директоров бразильского санитарного регулятора проголосовал против нашей вакцины. Ученым не понравились наши «векторы» — безопасные и уже мертвые клетки аденовирусов человека. В институте Гамалеи это решение называют политическим. Политологи полагают, что на южноамериканские страны давят США, чтобы продвигать там западные вакцины.

«Судя по тому, что происходит сейчас в Бразилии, там включены лоббистские группы западных вакцин, прежде всего американских, которые решили прежде всего не пускать на этот рынок конкурентоспособную и очень эффективную "Спутник V". Это не должно вызывать удивления, потому что Бразилия давно является площадкой для игры политических групп США», - рассказывает директор центра политической информации Алексей Мухин.

Сегодня специалисты по кибербезопасности представили свои данные: на российский центр вирусологии «Вектор» постоянно совершают хакерские атаки из-за рубежа. В 2020 году их число возросло в несколько раз - пытались раздобыть секреты нашей вакцины.

«Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика. Все атаки на один из крупнейших вирусологических центров "Вектор" были рассчитаны на получение несанкционированного доступа, что свидетельствует к стремлению получить технологию от COVID-19», - отмечает замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашев.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на неделе сообщила: вероятно, уже летом Евросоюз откроет границы, для тех, у кого есть прививка от COVID-19. Но только та, что одобрена европейским регулятором. Пока ни российская, ни китайская вакцина в этот список не входит.

«Ну это глупое заявление. Оно свидетельствует о том, что те вакцины, которые еще не сертифицированы в Европе - пока что "Спутник V". Но китайская вакцина, которой прививаются миллионы людей в Китае – она будет здесь типа недействительна. Китайские бизнесмены, азиатские бизнесмены тогда не будут иметь права въезжать в Европейский Союз», - считает политолог Александр Рар.

Пока вакцину используют как инструмент политического и экономического влияния, от коронавируса тысячами гибнут люди. А врачи дают прогнозы - если вовремя не обеспечить всех вакциной, пандемия продлится минимум до конца 2023 года.