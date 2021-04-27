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Пожары, потопы и снегопады: как погода «обрадовала» россиян в конце апреля

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
20:53 27.04.2021
Резкие изменения погоды вызвали ряд катаклизмов в регионах России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Кошмар - сказали сегодня жители Москвы, на которых с неба вместе с дождем упал еще и снег. Но, ознакомившись с погодной ситуацией по России, взяли свои слова обратно. Регионы терпят удар паводков и пожаров. В Туле это 27 апреля запомнят надолго.

Черная выжженная земля и запах дыма на многие километры вокруг. Стена огня уничтожает на своем пути все живое, приближается к населенным пунктам, до которых отсюда не более километра. В этот момент мимо в машине проезжает один из местных жителей с сыном. Они не раздумывая бросаются на борьбу с огнем.

До приезда пожарных  вдвоем - как могут - сдерживают распространение огня. Отец показывает оплавившуюся подошву кроссовок у сына. Теперь их хотят представить к наградам. 

«Если бы не их оперативное вмешательство, то последствия пожара были бы очень серьезными. Потому что ветер очень был сильный в тот день и распространение огня достаточно быстро происходило», - рассказывает глава сельского поселения Черновка Кирилл Григорьев.

Лесные пожары бушуют на Дальнем Востоке и в Сибири. В Амурской области, Хабаровском крае и Приморье парашютистов Авиалесоохраны забрасывают вертолеты Ми-8. Они же тушат огонь с воздуха.

За сутки зарегистрировано больше ста очагов природных пожаров общей площадью 14 тысяч гектаров. В каждом четвертом случае к пожарам приводят поджоги сухой травы. Самая сложная обстановка - в Новосибирской и Омской областях.

А в центральной части России на смену необычайно жаркой весне вновь пришла зима. В Тульской области за ночь выпало 20 сантиметров снега. Без света остались 10 населенных пунктов - повреждены линии электропередач. Ветер валил деревья прямо на автомобили.

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе. На юге Московской области все в снегу.

А в Рязанской области борются с последствиями паводка. Из-за разлива Оки затоплены дороги. Автомобилистам приходится ориентироваться лишь по указателям. Из-за подъема уровня воды в Волге в Самаре подтоплен речной вокзал.

В Томской области из-за таяния льдов отрезанными от большой земли оказалось сразу несколько щенков. Их эвакуировали на катере и уже передали в приют.

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