В Центре киберугроз рассказали об атаке из США на органы власти РФ

В России в январе на сайты госорганов велись хакерские DDoS-атаки, в том числе и с американских IP-адресов. Об этом заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Источники вредоносного воздействия располагались, в том числе, в адресном пространстве Соединенных Штатов Америки», - заявил Мурашов в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что атаке подверглись сайты МИДа, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии.

В январе в Росгвардии сообщили о том, что сайт ведомства подвергся массированной DDoS-атаке. Было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась кибератака. Позднее количество этих адресов увеличилось почти до восьми тысяч.