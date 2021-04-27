Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проведет комплекс учений в акватории Черного моря

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению. Экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и ПВО в акватории Черного моря.

В ходе практических действий экипаж «Москвы» отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника.

Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой будут выполнены учебно-боевые упражнения, будут закрыты для судоходства.

Ранее крейсер «Москва» принимал участие в отработке курсовой задачи К-2. Экипаж провел тренировки по противовоздушной обороне, применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.