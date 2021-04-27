Под Ульяновском определили лучших связистов ЦВО

Под Ульяновском определили лучших связистов Центрального военного округа. Это произошло в рамках проведения окружного этапа конкурса АрМИ-2021 «Уверенный прием».

В соревнованиях участвовали 36 экипажей, которые выиграли отборочные в своих подразделениях, расположенных на Урале, в Поволжье и Сибири.

Участники демонстрировали навыки и умения, выполняя нормативы на радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, КШМ Р-149АКШ, мобильных комплексах закрытой видеоконференцсвязи, а также станциях спутниковой связи Р-441ЛМ и Р-438М.

Связисты в полевых условиях прокладывали линии, настраивали радиосистемы, разворачивали командно-штабные машины и аппаратные связи.

Первое место в итоге заняли связисты бригады управления из Екатеринбурга. Второе завоевали военнослужащие межвидового учебного центра связи под Ульяновском. Третьими стали связисты бригады спецназа из Самарской области.

Лучшие представители сформировали сборную команду ЦВО, которую ждет всеармейский этап соревнований.