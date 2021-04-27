Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Под Ульяновском определили лучших связистов ЦВО

Тимур Шерзад
18:37 27.04.2021
В соревнованиях участвовали 36 экипажей, которые выиграли отборочные в своих подразделениях, расположенных на Урале, в Поволжье и Сибири. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Под Ульяновском определили лучших связистов Центрального военного округа. Это произошло в рамках проведения окружного этапа конкурса АрМИ-2021 «Уверенный прием».

В соревнованиях участвовали 36 экипажей, которые выиграли отборочные в своих подразделениях, расположенных на Урале, в Поволжье и Сибири. 

Участники демонстрировали навыки и умения, выполняя нормативы на радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, КШМ Р-149АКШ, мобильных комплексах закрытой видеоконференцсвязи, а также станциях спутниковой связи Р-441ЛМ и Р-438М.

Связисты в полевых условиях прокладывали линии, настраивали радиосистемы, разворачивали командно-штабные машины и аппаратные связи. 

Первое место в итоге заняли связисты бригады управления из Екатеринбурга. Второе завоевали военнослужащие межвидового учебного центра связи под Ульяновском. Третьими стали связисты бригады спецназа из Самарской области. 

Лучшие представители сформировали сборную команду ЦВО, которую ждет всеармейский этап соревнований. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:41 В стране и мире
Видео
Путин передал Эрмитажу набор церковной утвари княгини Марии Александровны
14:55 В стране и мире
Видео
Путин: в 90-е кандидаты обещали все подряд, до сих пор не можем расхлебаться
12:57 В стране и мире
Ушел из жизни актер фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе
11:09 В стране и мире
Видео
Шойгу заявил об отслеживании Россией действий НАТО в Европе
11:17 Армия
Видео
Шойгу заявил, что националистические настроения на Украине провоцируют конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.