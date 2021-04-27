Выставка архивных документов «Без срока давности» открылась в Калининграде

В Калининграде состоялось открытие выставки архивных документов, посвященной 75-летию Калининградской области. На ней представили уникальные архивные материалы, отражающие геноцид советского народа на территории бывшей Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны: издевательства в немецких концлагерях, работорговлю, массовые убийства. Впервые широкой общественности будут представлены рассекреченные документы ФСБ России, в которых показан весь ужас насильственного угона советских граждан в Германию.

Балтийский федеральный университет им. И. Канта совместно с правительством Калининградской области провели круглый стол на тему «Без срока давности. Преступления нацистов и их пособников в отношении советских граждан на территории Восточной Пруссии».

На дискуссионной площадке прозвучали доклады ведущих ученых-историков, экспертов, преподавателей высшей школы, педагогов образовательных организаций. В ходе работы круглого стола дали оценку преступлениям нацистов на территории Восточной Пруссии как одному из проявлений геноцида советского народа. Кенигсберг и его окрестности были насыщены концлагерями для военнослужащих и мирного советского населения, угнанного нацистами в рабство. В распоряжении экспертного сообщества в настоящее время имеются неопровержимые документальные доказательства, подтверждающие работорговлю и использование подневольного труда в фермерских хозяйствах Восточной Пруссии, нечеловеческие условия обращения с людьми.

Опираясь на них, эксперты рассмотрят дальнейшие направления научной работы, а также возможность использования ее результатов в образовательной и просветительской деятельности, а 28 апреля зрители увидят спектакль МХАТа им. М. Горького «Нюрнбергский вальс», Александра Звягинцева - руководителя Экспертного совета проекта «Нюрнберг. Начало мира».

Драматург, историк, крупнейший специалист по Нюрнбергскому трибуналу Александр Звягинцев написал роман-хронику «На веки вечные» и документальный монументальный труд «Суд истории», посвященные теме Нюрнбергского суда, с первого процесса которого прошло 75 лет, где также описываются зверства, совершенные фашистами в Восточной Пруссии. Этот спектакль о последней точке, поставленной в суде над нацизмом.

В рамках празднования 75-летия Калининградской области актеры МХАТа прочтут воспоминания узников концлагерей, которые были расположены в Кенигсберге во время Второй мировой войны.

В рамках киномарафона документальных фильмов проекта «Без срока давности», организованного Министерством культуры Калининградской области, зрителям будут представлены такие кинокартины, как «Нюрнберг 70 лет спустя» и кинобеседа «Уроки Нюрнберга. Чтобы помнили»; кинопоказ с представлением автора «Без срока давности. Да судимы будете»; «Без срока давности. "Мертвая зона" и "Живой щит"»; фильм-лауреат премии «Золотой орел» - «Открывая шкаф позора. Итальянская трагедия»; также кинопоказ с представлением автора «Русский характер», «Без срока давности. Свои среди чужих» и «Без срока давности. Не сдать и не сдаваться».