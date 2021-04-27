Суд приговорил треш-стримера Стаса Решетникова к шести годам строгого режима
Подмосковный суд приговорил стримера Reeflay к шести годам за причастность к смерти девушки.
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Раменский суд Подмосковья приговорил стримера Стаса Решетникова, также известного как Reeflay, к шести годам заключения в колонии строгого режима. Его признали виновным в смерти девушки, которую Решетников избил и вывел на холодную улицу во время трансляции.
Спустя несколько часов девушка, оказавшаяся на холодной декабрьской улице, умерла от кровоизлияния в мозг.
Ранее Совет Федерации России предложил законодательно запретить «трэш-стримы» после случая с блогером Reeflay. С данной инициативой выступил Алексей Пушков. По его словам, в Интернете не должно быть пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека.