Символ Победы: в России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Сегодня в России стартовала акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы. В прошлом году из-за пандемии ее пришлось проводить в режиме онлайн, а теперь она вновь вернулась к традиционному формату.

Сотни волонтеров на улицах и площадях раздают оранжево-черные ленты. Цвета символизируют огонь и дым. Началась акция на Дальнем Востоке и по часовым поясам развернулась во всех регионах страны.

В Москве символы отваги и героизма народа вручают на Зубовском бульваре. К празднику изготовлено более миллиона Георгиевских ленточек. Предполагается, что к акции присоединятся и жители стран ближнего и дальнего зарубежья.