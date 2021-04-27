Разобрать гаубицу, починить зенитку: в ВВО проходит конкурс «Мастер-оружейник»

В Восточном округе на Сергеевском полигоне специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения чинят зенитки, гаубицы и залповые системы. Работают по принципу - «Поспешай не спеша».

В гонке за временем нужно не забывать о качестве. Тем не менее команды ведут сборку поврежденных орудий быстро и эффективно. Лучшие отправятся на всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник».

Спаренная зенитная установка вышла из строя. Ремонтному подразделению нужно починить орудие и сразу же открыть огонь по воздушным целям. Именно так проходит конкурс «Мастер-оружейник» на Сергеевском полигоне, где соревнуются лучшие подразделения Восточного округа от Бурятии до Сахалина.

Разбор гаубицы является самым сложным этапом эстафеты. Отсчет времени будет закончен, когда участники смогут собрать орудие и произвести выстрел. При сборке важно не допустить ошибок, иначе всю процедуру придется проделывать заново.

Военнослужащие должны уметь не только разбирать, но и собирать орудия. «Мастер-оружейник» включает в себя и боевую стрельбу.

Победители в своих соединениях и армиях будут представлять Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса «Мастер-оружейник».

В рамках всеармейского этапа судейская коллегия выявит лучшие команды, которые будут представлять Россию на Армейских международных играх - 2021.