Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Разобрать гаубицу, починить зенитку: в ВВО проходит конкурс «Мастер-оружейник»

Андрей Аркадьев
Денис Ивлев
18:26 27.04.2021
Лучшие специалисты отправятся на всеармейский этап конкурса Армейских международных игр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Восточном округе на Сергеевском полигоне специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения чинят зенитки, гаубицы и залповые системы. Работают по принципу - «Поспешай не спеша».

В гонке за временем нужно не забывать о качестве. Тем не менее команды ведут сборку поврежденных орудий быстро и эффективно. Лучшие отправятся на всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник».

Спаренная зенитная установка вышла из строя. Ремонтному подразделению нужно починить орудие и сразу же открыть огонь по воздушным целям. Именно так проходит конкурс «Мастер-оружейник» на Сергеевском полигоне, где соревнуются лучшие  подразделения Восточного округа от Бурятии до Сахалина.

Разбор гаубицы является самым сложным этапом эстафеты. Отсчет времени будет закончен, когда участники смогут собрать орудие и произвести выстрел. При сборке важно не допустить ошибок, иначе всю процедуру придется проделывать заново.

Военнослужащие должны уметь не только разбирать, но и собирать орудия. «Мастер-оружейник» включает в себя и боевую стрельбу. 

Победители в своих соединениях и армиях будут представлять Восточный  военный округ на всеармейском этапе конкурса «Мастер-оружейник».

В рамках всеармейского этапа судейская коллегия выявит лучшие команды, которые будут представлять Россию на Армейских международных играх - 2021.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:41 В стране и мире
Видео
Путин передал Эрмитажу набор церковной утвари княгини Марии Александровны
14:55 В стране и мире
Видео
Путин: в 90-е кандидаты обещали все подряд, до сих пор не можем расхлебаться
12:57 В стране и мире
Ушел из жизни актер фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе
11:09 В стране и мире
Видео
Шойгу заявил об отслеживании Россией действий НАТО в Европе
11:17 Армия
Видео
Шойгу заявил, что националистические настроения на Украине провоцируют конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.