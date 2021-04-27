В Каспийске состоялась совместная тренировка парадных расчетов: кадры репетиции
Военнослужащие Каспийской флотилии провели первую тренировку Парада Победы на главной площади дагестанского Каспийска. На репетиции присутствовали более тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили «Урал-4320» с 120-мм минометом 2С12 «Сани», а также пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал».
«Военнослужащие отработали строевые приемы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем в составе парадных коробок, а расчеты легендарных артиллерийских орудий ЗИС-3 выполнили стрельбу холостыми выстрелами с соблюдением временных интервалов между залпами», - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что участники военного парада 9 Мая в Каспийске привились от COVID-19.