Армия В Каспийске состоялась совместная тренировка парадных расчетов: кадры репетиции Андрей Аркадьев Всего в этом параде примут участие порядка 1,5 тысячи человек, в составе механизированной колонны будет задействовано более 30 различных видов вооружения и военной техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие Каспийской флотилии провели первую тренировку Парада Победы на главной площади дагестанского Каспийска. На репетиции присутствовали более тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили «Урал-4320» с 120-мм минометом 2С12 «Сани», а также пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал». «Военнослужащие отработали строевые приемы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем в составе парадных коробок, а расчеты легендарных артиллерийских орудий ЗИС-3 выполнили стрельбу холостыми выстрелами с соблюдением временных интервалов между залпами», - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что участники военного парада 9 Мая в Каспийске привились от COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика