ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

Федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовала американскую компанию Apple на 12 миллионов долларов за нарушение антимонопольного законодательства - фирма обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

«Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля"», - говорится в сообщении на сайте российской службы.

В марте прошлого года французское антимонопольное ведомство наложило штраф на компанию Apple в сумме 1,1 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции на рынке гаджетов. Корпорацию обвинили в ценовом сговоре в рамках сети своих дистрибьюторов, который повлиял на конкурентную свободу не включенных в сеть продавцов.